Своего квартиранта обокрал житель Павлово

Пропажу более 6,5 тысячи рублей со своего счёта обнаружил житель Павлово. Он снял по объявлению квартиру на улице Фаворского и положил документы, банковские карты и наличность на открытую полку в прихожей.
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