Крюк в тысячу километров: после закрытия КПП дорога из Петербурга до Хельсинки стала в пять раз длиннее

Добраться до финской столицы из Петербурга после закрытия четырех КПП на границе с Россией теперь непросто, тем не менее варианты еще есть — для пересечения границы остались доступны четыре северных КПП, которые работают по сокращенному графику.
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