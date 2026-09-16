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Считала её хладнокровным игроком: Юлия Меньшова спустя 12 лет пересмотрела скандальный эфир с Анастасией Волочковой

Считала её хладнокровным игроком: Юлия Меньшова спустя 12 лет пересмотрела скандальный эфир с Анастасией Волочковой

Выпуск программы «Наедине со всеми» 2013 года, в котором Юлия Меньшова беседовала с Анастасией Волочковой, надолго запомнился публике как один из самых жестких эфиров на российском ТВ.

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