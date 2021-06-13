Обхохочешься

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Стройные девушки в коротких платьях (31 фото)

Стройные девушки в коротких платьях (31 фото)

Платье – основной наряд женского гардероба, создающий женщине непревзойденный соблазнительный образ.

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Руслан Королев
Вот стервы. Знают чем привлечь
Pciha Ivanova
Обычно такие посты с телефонами и расценками....
Николай Слешев
это только у васс тамь так, в дерёвне вашей, за телефонами то девки...А тут хорошие все, не гунди
Pciha Ivanova
В нашей деревне считалось неприличным, когда волосы виднелись из-под короткой юбки!
ММ
Платье должно быть такой длины, чтоб его нельзя было укоротить ни на сантиметр! В 70-е годы была эпоха тотального мини! Девушки ходили по лестнице школы, держа портфели за попой.
Денис Ефремов
Девчонки Супер...

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