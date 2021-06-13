Стройные девушки в коротких платьях (31 фото)

ОбхохочешьсяКрасотаСтройные девушки в коротких платьях (31 фото) Платье – основной наряд женского гардероба, создающий женщине непревзойденный соблазнительный образ.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРуслан КоролевВот стервы. Знают чем привлечьPciha IvanovaОбычно такие посты с телефонами и расценками....Николай Слешевэто только у васс тамь так, в дерёвне вашей, за телефонами то девки...А тут хорошие все, не гундиPciha IvanovaВ нашей деревне считалось неприличным, когда волосы виднелись из-под короткой юбки!МММПлатье должно быть такой длины, чтоб его нельзя было укоротить ни на сантиметр! В 70-е годы была эпоха тотального мини! Девушки ходили по лестнице школы, держа портфели за попой.ДЕДенис ЕфремовДевчонки Супер...Комментировать
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