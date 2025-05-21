Дмитрий Чернышенко: Служба по делам несовершеннолетних вносит весомый вклад в безопасность будущего России

В Национальном центре «Россия» в Москве заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников пленарного заседания всероссийского семинара-совещания с руководителями подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей территориальных органов МВД России.
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