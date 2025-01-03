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Естественный отбор и интеллект в примерах

Естественный отбор и интеллект в примерах

Александр Роджерс Не зря я недавно две большие лекции записывал относительно того, что интеллект – это доминационная характеристика, оказывающая решающее значение для выживания.

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Комментарии
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МБ
Михаил Блохин
Абсолютно верно
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6 час.
Eduard
Смешно!
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1 час.
ВС
Владимир Сергеев
*Выживают умные и волевые,* циничные и эгоистичные.
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1 час.

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