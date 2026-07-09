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В «Доме Широкова» откроется персональная выставка Марины Петровой-Савостьяновой

В «Доме Широкова» откроется персональная выставка Марины Петровой-Савостьяновой

В выставочном зале «Дом Широкова» в городском округе Павловский Посад 10 июля откроется персональная выставка члена Союза художников России и Международной федерации художников при ЮНЕСКО Марины Петровой-Савостьяновой.

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