В «Доме Широкова» откроется персональная выставка Марины Петровой-Савостьяновой

В выставочном зале «Дом Широкова» в городском округе Павловский Посад 10 июля откроется персональная выставка члена Союза художников России и Международной федерации художников при ЮНЕСКО Марины Петровой-Савостьяновой.
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