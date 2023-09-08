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Теннисист Джокович назвал Медведева и Алькараса потрясающими игроками

Теннисист Джокович назвал Медведева и Алькараса потрясающими игроками

Сербский теннисист Новак Джокович после выхода в финал Открытого чемпионата США (US Open) оценил представителя России Даниила Медведева и испанца Карлоса Алькараса, которые сыграют в полуфинале турнира, и рассказал, как собирается смотреть их матч.

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