Теннисист Джокович назвал Медведева и Алькараса потрясающими игроками

Сербский теннисист Новак Джокович после выхода в финал Открытого чемпионата США (US Open) оценил представителя России Даниила Медведева и испанца Карлоса Алькараса, которые сыграют в полуфинале турнира, и рассказал, как собирается смотреть их матч.