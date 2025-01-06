Global Look Press/Komsomolskaya Pravda Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили девять в районе Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила пресс-служба Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).