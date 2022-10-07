Газета.ру
Глава МИД России Лавров заявил, что НАТО и Европа "пляшут под дудку" Украины

Глава МИД России Лавров заявил, что НАТО и Европа "пляшут под дудку" Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Европа "пляшут под дудку" Украины. Об этом он сообщил в ходе видеообращения в рамках четвертого заседания комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сказано на сайте ЕР.

Комментарии
