Глава МИД России Лавров заявил, что НАТО и Европа "пляшут под дудку" Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Европа "пляшут под дудку" Украины. Об этом он сообщил в ходе видеообращения в рамках четвертого заседания комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сказано на сайте ЕР.