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Аргументы недели

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Голосование становится актом гражданского мужества

Голосование становится актом гражданского мужества

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) опубликовала новый аналитический доклад. Он получил название «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы».

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