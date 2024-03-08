В последней серии «Детства Шелдона» появятся Джим Парсонс и Майем Биалик

Фанаты «Теории большого взрыва» вновь увидят любимых персонажей. «Теория большого взрыва», 2007 — 2019 кадр из фильмаПоследний эпизод комедийного сериала «Детство Шелдона» порадует поклонников «Теории большого взрыва» появлением взрослых Шелдона Купера и Эми Фара Фаулер в исполнении Джима Парсонса и Майем Биалик, которые вернутся к своим ролям впервые с 2019 года.