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Улицы, где живет искусство: маршруты по Москве

Улицы, где живет искусство: маршруты по Москве

Основатель фонда современного искусства MaxArt Максим Агаджанов рассказывает о маршрутах по Москве, которые помогут увидеть столицу именно такой: пространством, где искусство выступает в роли полноправного участника жизни.

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