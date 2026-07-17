Улицы, где живет искусство: маршруты по Москве

Основатель фонда современного искусства MaxArt Максим Агаджанов рассказывает о маршрутах по Москве, которые помогут увидеть столицу именно такой: пространством, где искусство выступает в роли полноправного участника жизни.
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