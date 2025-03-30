«Живу на «Жучке» и «Встречаемся у «Свечки»: какие народные названия улиц и районов используют крымчане и почему

Какие народные названия улиц и районов используют крымчане и что они говорят о жизни на полуострове ЗЕРКАЛО ГОРОДА Наш регион имеет множество культурных слоёв, что отразилось в народных топонимах – неофициальных названиях мест.
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