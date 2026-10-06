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Высокая температура — лишь начало: чем пугает новый «гонконгский грипп»

Высокая температура — лишь начало: чем пугает новый «гонконгский грипп»

В России начинается новый сезон ОРВИ и гриппа, а среди ожидаемых возбудителей особое внимание специалистов привлекает обновлённый вариант вируса гриппа A(H3N2) — A/Дарвин/1454/2025.

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