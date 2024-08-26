День 27 августа в истории

День российского кино. В этот день в 1919 году председатель Совета Народных комиссаров РСФСР Владимир Ленин подписал декрет «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного Комиссариата Просвещения».
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