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Парламентская газета

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День 27 августа в истории

День 27 августа в истории

День российского кино. В этот день в 1919 году председатель Совета Народных комиссаров РСФСР Владимир Ленин подписал декрет «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного Комиссариата Просвещения».

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