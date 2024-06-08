В случае пересдачи ЕГЭ его результаты не окажут влияния на общий средний балл

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня, ФедералПресс. Во время ПМЭФ руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании не повлияет на общий средний балл.