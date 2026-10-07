Продавцы и водители стали самыми востребованными профессиями в России в 2026 году

По данным исследования рекрутинговых сервисов, которое цитирует РИА Новости, с января самыми востребованными специалистами на отечественном рынке труда стали продавец-консультант, менеджер по продажам и водитель-экспедитор Для первой категории работодатели разместили больше 500 тысяч вакансий - это 7% от всех предложений.
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