FTC преследует необанк Дэйва за вводящий в заблуждение маркетинг и скрытые платежи

Во вторник Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о намерении принять меры против онлайн-приложения для получения наличных и необанка Dave, которые, по ее словам, использовали «вводящий в заблуждение маркетинг для обмана потребителей».
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