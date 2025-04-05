Кирилл Крок призвал внедрять посвященные СВО проекты в театрах и кино

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил о необходимости создания проектов, посвященных специальной военной операции, в российских театрах и кинотеатрах.
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