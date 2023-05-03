Кучно пошло: Очередная блогерша Дарья Зотеева добилась приостановки операций по банковским счетам

Блокировка счетов и приостановка концертов Инстасамки произошли один за одним.Очередная блогерша Дарья Зотеева (Инстасамка) добилась приостановки Федеральной налоговой службой всех операций по своим банковским счетам, сообщает тг-канал MASH.