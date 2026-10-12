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Звезда сериала «Во все тяжкие» Ар-Джей Митт умер в 34 года

Звезда сериала «Во все тяжкие» Ар-Джей Митт умер в 34 года

Актер Ар-Джей Митт, известный по роли Уолтера Уайта-младшего в культовом сериале «Во все тяжкие», умер в возрасте 34 лет.

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