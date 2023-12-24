Додон: через референдум о евроинтеграции Молдавии Санду хочет сохранить власть

Бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что глава государства Майя Санду инициирует всенародный референдум о евроинтеграции республики чтобы повысить собственный рейтинг и переизбраться на новый срок в следующем году.
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