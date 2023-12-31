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Родри: «Ман Сити» заслужил победу в ЛЧ. Мы выиграли, а Пеп все еще объяснял мне детали игры. Я ему сказал: «Мистер, давайте праздновать»

Родри: «Ман Сити» заслужил победу в ЛЧ. Мы выиграли, а Пеп все еще объяснял мне детали игры. Я ему сказал: «Мистер, давайте праздновать»

В финале ЛЧ-2023/24 «горожане» обыграли «Интер» (1:0) и впервые выиграли турнир. Родри забил единственный гол в финале.

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