Жителей ЖК Discovery в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании

Жителей жилого комплекса Discovery в московском районе Ховрино и посетителей торгового центра, расположенного в ЖК, попросили покинуть здания из-за сообщения о минировании ТЦ, сообщила «РИА Новости» очевидица.
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