ВСУ сбросили взрывоопасное устройство на жителя Белгородской области

Мирный житель села Глотово пострадал в результате сброса боевиками ВСУ взрывного устройства с БПЛА. «Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левой руки доставили в Грайворонскую ЦРБ», — сообщили в оперштабе Белгородской области.