ВСУ сбросили взрывоопасное устройство на жителя Белгородской области

Мирный житель села Глотово пострадал в результате сброса боевиками ВСУ взрывного устройства с БПЛА. «Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левой руки доставили в Грайворонскую ЦРБ», — сообщили в оперштабе Белгородской области.
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