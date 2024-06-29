Александр Цыбульский поздравил жителей Поморья с Днём молодежи

Всех, кто молод не только по возрасту, но в первую очередь душой, поздравляю с Днём молодёжи — прекрасным жизнеутверждающим праздником юности, оптимизма и романтики!Всех, кто молод не только по возрасту, но в первую очередь душой, поздравляю с Днём молодёжи — прекрасным жизнеутверждающим праздником юности, оптимизма и романтики!Молодёжь — самый главный созидательный потенциал Архангельской области, его творческий, интеллектуальный и трудовой ресурс.