Елена Маркосян: НАТО отметила 75-летие: стадом в евродворец, чашкой водочки и безрадостным будущим

НАТО 75 лет. Собрались юбиляры в евродворце, пошли стадом в зал для торжеств, и вроде как всё пафосно и по феншую, но так кисло, скучно и бессмысленно, что захотелось предложить им вместо речей, выпить пивка или водочки и не терзаться думами о своём безрадостном будущем.