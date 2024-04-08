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Елена Маркосян: НАТО отметила 75-летие: стадом в евродворец, чашкой водочки и безрадостным будущим

Елена Маркосян: НАТО отметила 75-летие: стадом в евродворец, чашкой водочки и безрадостным будущим

НАТО 75 лет. Собрались юбиляры в евродворце, пошли стадом в зал для торжеств, и вроде как всё пафосно и по феншую, но так кисло, скучно и бессмысленно, что захотелось предложить им вместо речей, выпить пивка или водочки и не терзаться думами о своём безрадостном будущем.

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