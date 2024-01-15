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Онколог Черемушкин разъяснил, почему рак распространяется среди молодых

Онколог Черемушкин разъяснил, почему рак распространяется среди молодых

Согласно высказываниям врача-онколога Евгения Черемушкина, кандидата медицинских наук и старшего научного сотрудника Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, рак становится все более распространенным среди молодежи.

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