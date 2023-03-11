Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Tatyana Maranjyan
    Булгур - это крупа из пшеницы, предварительно обработанной кипятком и высушенной, а потом размолотой. Помол бывает кр...Арабские жареные ...
  • Tatyana Maranjyan
    Совершенно верно. В Армении тоже это блюдо очень популярно, но называется ишли кюфтаАрабские жареные ...
  • Tatyana Maranjyan
    Да, конечно, курица - это вершина кулинарного искусстваЛук вкуснее мяса!...

Если приготовите так лук на праздник, ваши гости будут очень удивлены (деликатес из репчатого лука)

Если приготовите так лук на праздник, ваши гости будут очень удивлены (деликатес из репчатого лука)

Я смело могу сказать, что данное блюдо из лука можно подать на праздничный стол! Получается настолько вкусно, что самый обычный лук смело может затмить многие роскошные и дорогие блюда на праздничном столе.

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