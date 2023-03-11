Если приготовите так лук на праздник, ваши гости будут очень удивлены (деликатес из репчатого лука)

Я смело могу сказать, что данное блюдо из лука можно подать на праздничный стол! Получается настолько вкусно, что самый обычный лук смело может затмить многие роскошные и дорогие блюда на праздничном столе.
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