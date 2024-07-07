Росгвардейцы ликвидировали в ДНР тайник с реактивными боеприпасами ВСУ

Крупный тайник с реактивными боеприпасами украинских неонацистов обнаружили и ликвидировали в Донцкой Народной Республике бойцы специального подразделения Росгвардии, 7 июля сообщила пресс-служба ведомства.
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