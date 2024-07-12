Путин назвал справедливым решение об индексации пенсий работающим пенсионерам

Решение о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам стало справедливым и давно назревшим. Об этом на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заявил президент РФ Владимир Путин.
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