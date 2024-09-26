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Сенатор-республиканец дал совет Зеленскому: Держаться подальше от политики США

Сенатор-республиканец дал совет Зеленскому: Держаться подальше от политики США

Сенатор Джон Корнин посоветовал Владимиру Зеленскому держаться подальше от американской политики.Владимиру Зеленскому не следует вмешиваться в американскую политику, заявил в эфире CNN сенатор от республиканцев Джон Корнин.

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