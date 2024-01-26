Полежайкин из «Папиных дочек» рассказал, как его бросила жена из-за инвалидности

В 2020 году произошел неприятный инцидент с Михаилом Казаковым — он упал с высоты 12 метров. Актер известен благодаря своей роли в сериале «Папины дочки» и хотел запечатлеть красивое фото, но не смог удержаться.
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