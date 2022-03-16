США выделили на покупку Украины 13 миллиардов долларов

В тексте бюджета на 2022 год отмечается, что Вашингтон выделит Украине практически беспрецедентную по своим размерам финансовую помощь, практически равную средствам, которые США направят на борьбу с коронавирусом внутри страны (15,6 млрд долларов).
В тексте бюджета на 2022 год отмечается, что Вашингтон выделит Украине практически беспрецедентную по своим размерам финансовую помощь, практически равную средствам, которые США направят на борьбу с коронавирусом внутри страны (15,6 млрд долларов).
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