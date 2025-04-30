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Закон, порядок, государство

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В Ардонском районе Северной Осетии стартовала акция «Георгиевская ленточка»

В Ардонском районе Северной Осетии стартовала акция «Георгиевская ленточка»

В рамках Всероссийской патриотической акции «Дороги Победы», приуроченной к 80-летию Великой Победы сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района совместно c волонтерами отдела ГБУ «Центр социализации молодежи» и отрядом ЮИД школы № 1 города Ардон имени героя Советского Союза Г.

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