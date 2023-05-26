SUSANIN

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Порядка 27 пляжей планируют открыть в Удмуртии

Порядка 27 пляжей планируют открыть в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. С начала 2023 года в Удмуртии уже утонуло пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике, «Работа проводится серьёзная, но, к сожалению, в этом году у нас на водных объектах республики погибло 5 человек.

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