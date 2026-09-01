Заповедник первоначального вида

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Вообще в этой дикой истории вменяемым оказался один человек - губернатор Миляев, поставив точку - "Отстаньте от ребенка!" Вообще в этом городе есть педагоги, психологи - или только зарплато полуатели? Куда проще - нашли эту девочку, пришли с ней на площадку и спросили без угроз и нравочений - "Что это означает?" Ответ, который прозвучал позже - поставил бы точки над "И" сразубы. Девочка все сделала с благими намерениями и как ей подсказывает детское воображение - "Зеленыя травка и на ней гуляют герои детских мультиков" Эта площадка могла бы стать и местом воспитательной работы родителей со своими детьми - вот какие герои отечественных мультиков нарисованы, или для чинуш лучше западные уродцы? Далее провести конкурс на других площадках - по отечественным фильмам, наградить лучших ли всех, пусть интересуются отечественным кино, но это будет не навязчивое словоблудие, вызывающее отторжение. Да что и говорить - педагоги и психологи знают, как это сделать, чтобы это запало в душу ребенка исподволь, а не как занудные "разговоры о главном", проводимые раз в году. Возьмем советскую педагогику, как воспитывали патриотов страны - не форумами, на которых распиливаются миллионы чиновниками, а начиная с 1 класса стихотворениями отечественных классиков - Пушкина, Тютчева, рассказами о подвигах наших героев по защите страны, и все это не одноразововй занудной беседой, постепенным внедрением в душу ребенка исподволь и без распилов денег. А вот главе Болохова надо посмотреть на профпригодность всего управления образования, как учебно- воспитательного штаба работы с детьми, сократить искусственно созданные должности советников директоров, при наличии заместителей по воспитательной работе, вот и экономия средств. Соответствуют ли психологи своей должности с точки зрения эффективности их реальной деятельности, а не наличием красивых бумажек - дипломов, всяких курсов и отчетов-презентаций. Вообще в органах управления образованием должны работать талантливые педагоги и психологи, а не "эффективные менеджеры" не знающие как войти в класс, результат можно видеть на примере Минпроса, с его порой абсурдными идеями, безграмотными поздравлениями, шараханиями из крайности в крайность и т.д.красивыми отчетами перед Президентом, зачастую не соответствующими истинному положению и запросам педагогического сообщества, подменяющими кропотливую, вдумчивую работу, не укладывающуюся в сиюминутную отчетность.
Истина для наших чиновников всех рангов - "Быть дураком - право каждого, но нельзя этим правом злоупотреблять"
Весь этот цирк подтверждает какие идиоты нами руководят.