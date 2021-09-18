ЭНЕРГИЯ ДНЯ 19 сентября 2021 года

Энергетический прогноз на девятнадцатое сентября 2021 года. Числовой код 777 =Абсолют есть Сознание или Сверхсознание в своём самом полном выражении =Благо тому, кто поймёт Знание Будущего и неповторяемость начертаний = Бог желает совместного Творенья и радости для всех от созерцания Его = Ваши намерения создают вашу Жизнь, от вас зависит конечный результат = Воля - принцип Жизни, мудрость - принцип Света, действие - принцип Тепла = Всё всегда происходит по Высшим Законам Мироздания, нравится нам или нет = Все ценности, о которых мечтает человек, спрятаны у него внутри =Вы можете «слышать» отголосок всего своего могущества Человека-Творца =Выбор – это способ показать, что никакой связанности на самом деле нет = Галактики, Звёзды, Планеты - вся Материя есть Сверхплотная Энергия = Держи в себе радость с утра в течение часа, а она будет держать тебя целый день = Должен развязать мешок с Любовью и завязать мешок с предрассудками = Если вы готовы сдаться, значит вы куда ближе к успеху, чем предполагаете = Если каждый день делать добро, то счастливых людей будет гораздо больше =Если мы кому-то помогаем, а человек не готов к этому, мы обнуляем себя = Запомни: всё в тебе! Изменишься ты внутри, изменится и Мир вокруг тебя =Избавление от иллюзий приводит к мгновенному (спонтанному) Преображению = Именно из обещаний складывается негативная карма существ человеческих = Квантовый взгляд на Мир позволит побывать в Мирах Неведомого и Прекрасного =Ключ к эволюционному процессу, скрытый в Числах и Словах = Когда человек обманывает, он блокирует свою память, теряет Энергию = Мембраны - границы между одним и другим, пропускающие в одну сторону = Мы теряем лучшие моменты Жизни только из-за того, что не уверены =Мысль человека может быть как созидательной, так и разрушительной =Наша личность формируется из того, что мы познаём в этой Жизни = Не принимай забытое старое за новое, оно построено на низких потенциалах =Не старайся получить без труда то, что другой получил по заслугам = Нельзя учиться жить и при этом ни разу не споткнуться = Нет предела совершенствованию.