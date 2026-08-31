Происшествия
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Происшествия

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Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве и покушении на убийство, совершенных в 1993 году в городе Якутске

Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве и покушении на убийство, совершенных в 1993 году в городе Якутске

Следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.

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