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«Факел» — «Краснодар»: Бардачев, Пуси, Пальцев, Уткин, Оздоев — в старте, Сутормин, Нетфуллин, Воробьев — в запасе

«Факел» — «Краснодар»: Бардачев, Пуси, Пальцев, Уткин, Оздоев — в старте, Сутормин, Нетфуллин, Воробьев — в запасе

«Факел» и «Краснодар» назвали свои стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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