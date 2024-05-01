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Александр Мостовой: «Соболев играет с потухшими глазами, а должен быть всегда заряжен на борьбу. В этом есть вина Абаскаля»

«Когда лучшие игроки команды выступают ниже своего уровня, всегда есть вопросы к тренеру. Думаю, у Соболева и Абаскаля сложились не самые лучшие отношения, поэтому Саша чуть сбавил.

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