Республиканцы положительно отреагировали на анонс интервью Карлсона с Путиным

Часть республиканцев в Конгрессе Соединённых Штатов Америки с одобрением высказалась о планах интервьюера Такера Карлсона провести беседу с лидером Российской Федерации Владимиром Путным, отметив, что подобные действия отражают то, как должна выглядеть журналистика.