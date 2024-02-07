Республиканцы положительно отреагировали на анонс интервью Карлсона с Путиным

Часть республиканцев в Конгрессе Соединённых Штатов Америки с одобрением высказалась о планах интервьюера Такера Карлсона провести беседу с лидером Российской Федерации Владимиром Путным, отметив, что подобные действия отражают то, как должна выглядеть журналистика.
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