Рогов: Украина пытается "впарить" России неприемлемую формулу мира

Украина пытается "впарить" России неприемлемую формулу урегулирования конфликта. Прикрывшись перемирием, киевские власти хотят выторговать себе время на передышку для накопления сил и вооружений, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.