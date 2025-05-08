Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Zakharova
    Значит завоюет......✌️🇷🇺Вэнс: Россия не м...
  • Татьяна Здоровцева
    Теперь она стала стилистка?Стилистка Татьяна...
  • Людмила Харькова
    Наши бойцы еще во время войны говаривали: Кто последний в драку влезает , тот больше всех и привирает! Что сейчас Тра...Трамп: США больше...

Рогов: Украина пытается "впарить" России неприемлемую формулу мира

Рогов: Украина пытается "впарить" России неприемлемую формулу мира

Украина пытается "впарить" России неприемлемую формулу урегулирования конфликта. Прикрывшись перемирием, киевские власти хотят выторговать себе время на передышку для накопления сил и вооружений, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх