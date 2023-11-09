The Cryosphere: нейросеть обнаруживает айсберги в 10 тыс. раз быстрее человека

Группа ученых из Норвегии и Великобритании обучила систему искусственного интеллекта (ИИ) точно отображать — за одну сотую секунды — площадь поверхности и очертания гигантских айсбергов на спутниковых снимках.
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