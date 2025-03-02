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Унижение Зеленского в Белом доме превзошло все ожидания Москвы – Bloomberg

Унижение Зеленского в Белом доме превзошло все ожидания Москвы – Bloomberg

Президент США реализует все желания Владимира Путина на украинском направлении. Об этом по итогам встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая завершилась грандиозным скандалом, пишет агентство Bloomberg.

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