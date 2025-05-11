Мошенники действуют под видом операторов сотовой связи: о риске взлома аккаунта на "Госуслугах" предупредили в МВД

В России увеличилось количество мошенничеств с использованием портала государственных услуг. Злоумышленники, представляясь сотрудниками операторов сотовой связи, пытаются получить доступ к учетным записям пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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