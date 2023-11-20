БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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О корнях «русской русофобии»: как нас приучали презирать самих себя. Часть 1 ﻿

О корнях «русской русофобии»: как нас приучали презирать самих себя. Часть 1 ﻿

Vovanpain ZТак, погулять вышел. В последнее время наше общество вернулось к активному обсуждению всякого рода «деятелей» из среды так называемой творческой интеллигенции.

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