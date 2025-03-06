Вертолет Ка-52 нанес удар по живой силе ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж военного вертолета Ка-52 в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» нанес удар ракетами по скоплению живой силы и бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.
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