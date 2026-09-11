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Батареи в доме горячие, а пол ледяной: как грамотно утеплить подвал, чтобы не отапливать его

Батареи в доме горячие, а пол ледяной: как грамотно утеплить подвал, чтобы не отапливать его

Когда зимой в подвале холодно, как в морозильной камере, попытки отапливать само помещение становится пустой тратой энергии.

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